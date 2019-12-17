2 terörist daha ülkesine iade edildi - Son Dakika

2 terörist daha ülkesine iade edildi
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yabancı uyruklu teröristlerin iadelerine devam edildiği belirtilerek, 2 Kosova uyruklu DEAŞ'lının ülkelerine sınır dışı edildiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yabancı uyruklu teröristlerin iadelerine devam edildiği belirtilerek, 2 Kosova uyruklu DEAŞ'lının ülkelerine sınır dışı edildiği ifade edildi.
(İHA)
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