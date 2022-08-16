Bakan Soylu: "Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada"

16.08.2022 12:33
Bakan Soylu: "Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada"

2 terörist etkisiz hale getirildi!

2 terörist etkisiz hale getirildi! Tendürek tertemiz temizlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Eren Abluka-32' Operasyonunda biri turuncu diğeri gri kategoride aranan 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Tendürek kırsalında devam eden 'Eren Abluka-32' Operasyonunda, Terörde Arananlar Listesinde birisi turuncu diğeri gri kategoride aranan 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tendürek kırsalındaki son 2 teröristin de etkisiz hale getirdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Tendürek tertemiz Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada."

(İHA)

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: "Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada" - Son Dakika
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