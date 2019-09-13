Son Dakika Haberleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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2 terörist etkisiz hale getirildi

29 dakika önce

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:20 Kaynak: İHA
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