2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
(İHA)
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