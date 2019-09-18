Son Dakika Haberleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
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