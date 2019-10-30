Son Dakika Haberleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 2 terörist etkisiz hale getirildi

2 terörist etkisiz hale getirildi

39 dakika önce

Jandarma Genel Komutanlığı: "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı: "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

(İHA)

Jandarma, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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