2 terörist etkisiz hale getirildi
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Jandarma Genel Komutanlığı: "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
Jandarma Genel Komutanlığı: "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
(İHA)
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