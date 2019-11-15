Son Dakika Haberleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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2 terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
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