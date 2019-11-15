2 terörist etkisiz hale getirildi
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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