2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK/ YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" bilgisine yer verildi.



Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı. - ANKARA