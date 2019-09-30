2 terörist, eylem için türkiye'ye girerken yakalandı
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, eylem yapmak amacıyla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:29 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, eylem yapmak amacıyla Suriye
'den Türkiye
'ye girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li bölücü terörist, hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi" denildi.
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