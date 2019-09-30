Son Dakika Haberleri: 2 terörist, eylem için türkiye'ye girerken yakalandı
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2 terörist, eylem için türkiye'ye girerken yakalandı

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, eylem yapmak amacıyla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını açıkladı.

2 terörist, eylem için türkiye'ye girerken yakalandı, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, eylem yapmak amacıyla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li bölücü terörist, hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi" denildi.


Türkiye, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:29 Kaynak: DHA
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