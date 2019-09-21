Son Dakika Haberleri: 2 terörist MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
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2 terörist MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi

47 dakika önce

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

2 terörist MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi, System.String[]

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

Irak, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
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