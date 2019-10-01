Son Dakika Haberleri: 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir
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2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir

39 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Cudi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:10 Kaynak: İHA
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