2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir
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İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:10 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
(İHA)
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