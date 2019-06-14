Son Dakika Haberleri: 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

3 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Nusaybin ilçesi kırsalında 11 Haziran günü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Kılıç 1329 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada ele geçirilen 2'si Kalaşnikof 3 tüfek, 2 tabanca, gece görüş dürbünü, 2 el bombası, 12 şarjör, 208 fişek, elektrikli 17 fünye, telsiz, radyo, güneş paneli, sırt çantası ve çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi.
 


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:47 Kaynak: DHA
operasyon, mühimmat, silah, tabanca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada ABD'den Türkiye'yi çok kızdıracak bir hamle daha! Teröristlere silah gönderdiler 50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip sattılar! İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:30:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]