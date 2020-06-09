2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Teröristlerin üst aramasında 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 2 el bombası, uzun namlulu silahlara ait değişik çaplarda 275 fişek, 10 şarjör, el telsizi, gündüz el dürbünü ve 8 kütüklük bulundu.

Diyarbakır 'ın Silvan ilçesi kırsalında düzenlenen, 2 PKK 'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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