Son Dakika Haberleri: 2 Tır Birbiriyle Çarpıştı: 1 Yaralı

2 Tır Birbiriyle Çarpıştı: 1 Yaralı

59 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tır, başka bir tıra çarptı.

2 Tır Birbiriyle Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tır, başka bir tıra çarptı. Kazada kabinde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, Adana- Aksaray E-90 karayolu üzeri Zengen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.C. yönetimindeki 34 GA 2735 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu H.Ö. idaresindeki 63 EC 319 plakalı tırla çarpıştı. Kazada kabinde sıkışan tır sürücüsü Ş.C. ağır yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan tır sürücüsü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer tır sürücüsü H.Ö. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:14 Kaynak: İHA

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