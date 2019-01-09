2 Tır Birbiriyle Çarpıştı: 1 Yaralı
59 dakika önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tır, başka bir tıra çarptı.
Konya
'nın Ereğli
ilçesinde kontrolden çıkan tır, başka bir tıra çarptı. Kazada kabinde sıkışan sürücü yaralandı.
Kaza, Adana- Aksaray
E-90 karayolu üzeri Zengen
mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.C. yönetimindeki 34 GA 2735 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu H.Ö. idaresindeki 63 EC 319 plakalı tırla çarpıştı. Kazada kabinde sıkışan tır sürücüsü Ş.C. ağır yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan tır sürücüsü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer tır sürücüsü H.Ö. ise kazayı yara almadan atlattı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:14 Kaynak: İHA
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