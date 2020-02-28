2 tır dolusu yardım deprem bölgesine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 tır dolusu yardım deprem bölgesine gönderildi - Son Dakika

2 tır dolusu yardım deprem bölgesine gönderildi

6 saat önce

Zonguldak ili Ereğli ilçesinde toplanan bin 160 koli yardım malzemesi 2 tırla Elazığ ve Malatya'da ki deprem bölgesine gönderildi.

2 tır dolusu yardım deprem bölgesine gönderildi, System.String[]

Zonguldak ili Ereğli ilçesinde toplanan bin 160 koli yardım malzemesi 2 tırla Elazığ ve Malatya'da ki deprem bölgesine gönderildi.


Kdz. Ereğli ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Ereğli Demirve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir), tarafından toplanan bin 160 koli yardımın 2 tırla Elazığ ve Malatya'da ki deprem bölgelerine gönderilmesi nedeniyle tören düzenlendi.


Törene katılan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında şehit düşen 33 askerden birinin Zonguldaklı olduğunu söyledi. Yaralı askerlerden birinin Ereğli diğerinin ise Gökçebey ilçesinden olduğunu açıklayan Vali Bektaş, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü içerisinde olduklarını ifade etti.


Millet olarak yaşanan acıları paylaşarak azaltmanın mümkün olduğunu belirten Vali Bektaş, deprem bölgesinde ki vatandaşlara bu toplanan yardımlarla yalnız olmadıklarını gösterdiklerini söyledi.


Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ta törende birer konuşma yaparak deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşların yalnız olmadıklarını ifade etti.


Konuşmaların ardından yapılan dua ile 2 tır yardımları ulaştırmak üzere Elazığ ve Malatya'ya hareket etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:33 Kaynak: İHA
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