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2 tır ve 1 kamyonet birbirine girdi, yakıt deposu patladı! Zincirleme kazada olası bir faciadan dönüldü - Son Dakika

2 tır ve 1 kamyonet birbirine girdi, yakıt deposu patladı! Zincirleme kazada olası bir faciadan dönüldü

12.01.2022 08:55

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TEM otoyolunda 2 tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında yola dökülen sac levhalar kamyonetin yakıt deposunu patlattı. Patlayan yakıt deposunun yangına sebep olmaması olası faciayı son anda önledi.

Saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Çınarlı mevkiinde edinilen bilgiye göre Ankara istikametine seyir halinde olan E.B. idaresindeki sac levha yüklü tır, arıza sebebiyle emniyet şeridinde park halinde olan F.Y. yönetimindeki tıra çarptı.

SAC LEVHALAR YOLA SAÇILDI

Çarpmanın etkisiyle E.B. idaresindeki tırın dorsesinde bulunan sac levhalar yola savruldu. Aynı yönde ilerleyen M.Ç.'nin kullandığı kamyonet ise yola sac levhalara çarptı.

2 tır ve 1 kamyonet birbirine girdi, yakıt deposu patladı! Zincirleme kazada faciadan dönüldü

YAKIT DEPOSU PATLADI

E.B. idaresindeki kamyonetin sac levhalara çarpmasıyla yakıt deposu patladı. Yola dökülen yakıtın yangına sebep olmaması olası bir faciayı önlerken, tırlar ve kamyonetin sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten verildiği TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

"ÇOK ŞÜKÜR BİR ŞEY OLMADI"

Kaza hakkında konuşan kamyonet sürücüsü Murat Çınar, "Önümde giden tır emniyet şeridindeki tırı fark etmedi. Çapmanın etkisiyle saclar yere döküldü. Saclar yere dökülünce ben de sacların üstüne çıktım. Üstüne çıkınca saclar depoyu kesti. Çok şükür bir şey olmadı" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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TEM Otoyolu, Kamyonet, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 tır ve 1 kamyonet birbirine girdi, yakıt deposu patladı! Zincirleme kazada olası bir faciadan dönüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 tır ve 1 kamyonet birbirine girdi, yakıt deposu patladı! Zincirleme kazada olası bir faciadan dönüldü - Son Dakika
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