2 TIR VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI; 3 ÖLDÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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2 TIR VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI; 3 ÖLDÜ, 2 YARALI

08.10.2022 17:13

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Karaisalı ilçesi Güvenç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Hasan Arık (50) yönetimindeki 01 ECN 66 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Bahtiyar Gökçen (31) yönetimindeki 01 APK 286 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan TIR'lar aynı güzergahta giden Mustafa Aydın (58) idaresindeki 01 ZS 444 plakalı hafif ticari araca çarptı. Can pazarı yaşanan kazada hafif ticari araç sürücüsü0 Mustafa Aydın ile beraberindeki eşi Hatice Aydın (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan İbrahim Halil Yazgan (14) ve Amine Fındık Yazgan (27) ve TIR sürücüsü Hasan Arık yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı Hasan Arık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2 TIR VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI; 3 ÖLDÜ, 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 TIR VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI; 3 ÖLDÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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