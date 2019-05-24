Son Dakika Haberleri: 2 tırın arasında kalan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

2 tırın arasında kalan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

3 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan aracın sürücü feci şekilde can verdi.

2 tırın arasında kalan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, System.String[]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan aracın sürücü feci şekilde can verdi. Alınan bilgilere göre, Osmaneli ilçesine seyir halinde bulunan Üzeyir A. idaresindeki 66 LG 935 tırın dorsesi Gülümbe rampalarında havanın yağışlı olması nedeniyle kayarak karşı şeritten gelen Gökhan U. yönetimindeki 08 K 0693 plakalı tıra ve Fevzi Bağlan'ın (70) kullandığı 11 EN 325 plakalı otomobile çarptı. 2 tır arasında kalan otomobil hurda yığınına dönerken, sürücüsü araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içinde sıkışan Fevzi Bağlan'ın cenazesi olay yerine gelen AFAD, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çıkarılırken, kazada Bilecik-Osmaneli karayolu kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçların kaza yerinden çekildikten sonra trafik normale dönerken, merhumun Bağlan'ın cenazesi Bilecik Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
(Cem Kaan Toka - Nadir Korkmaz/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:15 Kaynak: İHA
Osmaneli, Bilecik, Güncel
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