2 TL değerinde çikolata çaldılar gözaltına alındılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 2 TL değerinde çikolata çaldılar gözaltına alındılar - Son Dakika

2 TL değerinde çikolata çaldılar gözaltına alındılar

6 saat önce

Edirne'de bir marketten 2 TL değerinde çikolata çaldıkları için market sorumlusunun suç duyurusunda bulunduğu 3 arkadaş polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

2 TL değerinde çikolata çaldılar gözaltına alındılar, System.String[]

Edirne'de bir marketten 2 TL değerinde çikolata çaldıkları için market sorumlusunun suç duyurusunda bulunduğu 3 arkadaş polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Markette yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


İddialara göre, 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde bulunan bir marketten 2 TL değerinde çikolata çalan B.D.,A.K. ve M.Y. isimli üç arkadaştan B.D. aldığı ürünlerin parasını öderken, A.K. ve M.Y. isimli çocuklar ödeme yapmadan marketten kaçtı.


Marketten kaçan çocuklar market çalışanları tarafından sokakta kovalanırken, aldığı ürünlerin ödemesini yapan B.D'nin ise marketten gitmesine izin verilmedi.


Market sorumlusunun suç duyurusunda bulunmasının ardından, B.D. isimli çocuk karakola götürüldü. B.D.'nin üç arkadaşıyla birlikte marketten çikolata alıp ceplerine koyduklarını ve arkadaşlarının kaçtığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.


Marketteyken gözaltına alınan B.D. ve daha sonra gözaltına A.K. ile M.Y. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


3 arkadaşın markete girip reyonlarda bulunan çikolatalardan almaları, B.D.'nin kasada ödeme yaptığı esnada arkadaşlarının kaçtığı ve market çalışanlarının hızlıca marketten çıkıp şüphelilerin peşinden gittiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - EDİRNE

Edirne, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
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