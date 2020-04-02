2 ton 874 kilogram sahte dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

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2 ton 874 kilogram sahte dezenfektan ele geçirildi
6 saat önce
Yalova'da düzenlenen operasyonda 2 ton 874 kilogram sahte dezenfektan yakalandı.
Yalova'da düzenlenen operasyonda 2 ton 874 kilogram sahte dezenfektan yakalandı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü Sanayi Sitesi'nde, H.H.Y'nin sahibi olduğu işletmede kaçak dezenfektan üretildiği bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 100 mililitrelik şişelere doldurulmuş 2 bin 944 adet ve 1 litrelik şişelere doldurulmuş 2 bin 580 adet sahte dezenfektan ele geçirildi.
Sahte dezenfektanlara el konulurken, iş yeri sahibi H.H.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:19 Kaynak: AA
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