Son Dakika Haberleri: 2 ton çöpün içinde 1 saat, para dolu poşeti aradı
Son Dakika Güncel 2 ton çöpün içinde 1 saat, para dolu poşeti aradı

2 ton çöpün içinde 1 saat, para dolu poşeti aradı

7 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, poşete koyduğu 10 bin lirayı yanlışlıkla konteynere atan Mehmet Erkoç (66), çöplerin doldurulduğu kamyonunun peşine düştü.

2 ton çöpün içinde 1 saat, para dolu poşeti aradı, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, poşete koyduğu 10 bin lirayı yanlışlıkla konteynere atan Mehmet Erkoç (66), çöplerin doldurulduğu kamyonunun peşine düştü. Kamyon sürücüsünü depolama tesisine ulaşmadan durduran Erkoç, yere dökülen 2 ton çöpü 1 saat karıştırarak, parasını bulabildi.

Fethiye'ye bağlı Babataş Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Erkoç, bankadan çektiği 10 bin lirayı poşete koydu. Erkoç, dün akşam, para dolu poşeti mutfaktaki diğer çöplerle yanlışlıkla evinin önündeki konteynere attı. Erkoç, 2 saat sonra durumun farkına vardı. Koşarak, evden çıkıp, konteynere bakan Erkoç, çöplerin belediye ekiplerince alındığını gördü. Bunun üzerine Erkoç, çöp kamyonunun peşine düştü. Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden bilgi alan Erkoç, sokak sokak kamyonu aradı. Erkoç, Çatalarık Mahallesi'nde çöpün yüklendiği ve depolama tesisine boşaltım yapılacak aracı buldu.

Mehmet Erkoç'un yardım istemesi üzerine Fethiye Belediyesi Hayvan Pazarı'na getirilen çöp kamyonu, araziye boşaltıldı. Erkoç, yaklaşık 2 ton çöpün içinde 1 saat boyunca para dolu poşeti aradı. Çöplerin arasında poşeti bulan Erkoç, büyük sevinç yaşadı. 10 bin lira Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla Mehmet Erkoç'a teslim edildi.


Fethiye Belediyesi, Mehmet Erkoç, Fethiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:19 Kaynak: DHA
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Para dolu poşeti yanlışlıkla konteynere attı, 2 ton çöpü 1 saat boyunca karıştırdı!
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