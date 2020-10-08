2 ton kuru incir hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir sitede açıkta bırakılan çuvallar içindeki 2 ton kuru inciri çaldığı iddia edilen Ş.N., gözaltına alındı.

Zafer Mahallesi, 61 Sokak'taki Sentez Sitesi'nde, açıkta bırakılan çuvallar içindeki toplam 2 ton kuru incir, 4 Ekim'de çalındı. Polis, şikayet üzerine bölgedeki yaklaşık 50 güvenlik kamerası kaydını tek tek inceledi. Görüntülerden incirleri çaldığı ileri sürülen kişinin eşkali ve kullandığı kamyonet tespit edildi. Kamyonetin plakasından yola çıkan ekipler, şüphelinin Ş.N. olduğunu belirledi. Sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, Ş.N.'yi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.Emniyetteki ifadesinde incirleri tanımadığı bir kişiye sattığını söyleyen Ş.N.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.