Üye Girişi
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! - Son Dakika

2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!

31.12.2021 16:51

Adana'da yılbaşı akşamı için piyasaya sürülmeye hazır halde hijyen şartlarına aykırı koşullarda parçalanmış ve depolanmış yaklaşık 2 ton tavuk eti ele geçirildi.

Yılbaşına sayılı saatler kala, vatandaşlar da son hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak vatandaşların sağlığını hiçe sayan şahıslar, durulmuyor. Son olarak Adana'nın Yüreğir ilçesinde hijyen şartlarına aykırı koşullarda parçalanmış ve depolanmış yaklaşık 2 ton tavuk eti ele geçirildi.

Yılbaşı gecesi sofralarımıza getireceklerdi! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu

ORTAKLAŞA OPERASYON

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na gelen ihbar üzerine, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yüreğir Belediyesi İlçe Zabıta Müdürlüğü'nce ortaklaşa operasyon gerçekleştirildi.

Yılbaşı gecesi sofralarımıza getireceklerdi! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu

MERDİVEN ALTI TESİS MÜHÜRLENDİ

Operasyonda, sağlıksız ortamda parçalanıp, depolanan yaklaşık 2 ton tavuk etine imha edilmek üzere el koyuldu. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan, merdiven altı üretim yapılan tesis mühürlendi.

Yılbaşı gecesi sofralarımıza getireceklerdi! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu
YORUMLAR
500

Hisarcık, Yüreğir, Adana, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! - Son Dakika


Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt         
17:09
İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi         
16:03
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı         
14:52
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45

Son Dakika Haberleri
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 17:46:33. #1.13#
SON DAKİKA: 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement