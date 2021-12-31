Yılbaşına sayılı saatler kala, vatandaşlar da son hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak vatandaşların sağlığını hiçe sayan şahıslar, durulmuyor. Son olarak Adana'nın Yüreğir ilçesinde hijyen şartlarına aykırı koşullarda parçalanmış ve depolanmış yaklaşık 2 ton tavuk eti ele geçirildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na gelen ihbar üzerine, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yüreğir Belediyesi İlçe Zabıta Müdürlüğü'nce ortaklaşa operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, sağlıksız ortamda parçalanıp, depolanan yaklaşık 2 ton tavuk etine imha edilmek üzere el koyuldu. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan, merdiven altı üretim yapılan tesis mühürlendi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! - Son Dakika