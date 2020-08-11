2 tonluk blok, 1958 yıl sonra yerinden kaldırıldı - Son Dakika

2 tonluk blok, 1958 yıl sonra yerinden kaldırıldı

LİKYA Birliği'nin başkenti olan Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Neron tarafından dönemin prestij projesi olarak yaptırılan Patara Neron Deniz Feneri'nin kapı lentosu (yapılarda dikey boşlukların üzerine yatay olarak konulan blok), 1958 yıl sonra...

2 tonluk blok, 1958 yıl sonra yerinden kaldırıldı, System.String[]

LİKYA Birliği'nin başkenti olan Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Neron tarafından dönemin prestij projesi olarak yaptırılan Patara Neron Deniz Feneri'nin kapı lentosu (yapılarda dikey boşlukların üzerine yatay olarak konulan blok), 1958 yıl sonra yerinden kaldırıldı. Taş hastanesindeki konservasyon çalışmasının ardından 2 tonluk blok yerine konulacak.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan Patara Neron Deniz Feneri Rekonstrüksiyon İhalesi kapsamında başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. İhale kapsamında, Neron Deniz Feneri'nin restorasyonu 2 yıl içinde tamamlanacak. 2011 yılında başlayan ilk restorasyonda tamamlanan 6 metre podyumun üzerine, orijinal taşlarla yaklaşık 26 metre yüksekliğinde ve 6 metre çapında Neron Deniz Feneri'nin kulesi yeniden inşa edilecek. Fenerin çevre düzenlemesi yapılacak. Podyumun kare biçimindeki çevresi 80 metre, alanı ise 400 metrekare.

1958 YIL SONRA YERİNDEN KALDIRILDIÇalışmalar kapsamında fenere ait 2 bin 600 orijinal taşın tasnifine başlandı. Patara Neron Deniz Feneri'nin kapı lentosu, 1958 yıl sonra yerinden kaldırıldı. İş makinesi yardımıyla yerinden alınan 2 tonluk blok, konservasyon çalışması için taş hastanesine götürüldü.Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, restorasyon kapsamında taşların tasnifine başladıklarını söyledi. Kapı lentosunun 1958 yıldır yerinde durduğunu aktaran Prof. Dr. Işık, "Mevcut fenerin yerinde duran parçalarını alıyoruz. Her taş numaralı. Video, fotoğraf, lazer tarama ve çizimle yerleri belgeleniyor. Taşların tamamı taş hastanesine kaldırılıyor, kontrolü yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm taşlar yerlerine iade edilecek. Bende de hüzün var bugün, ancak yüklendiğim muazzam sorumluluğun ağırlığı da var. Yanlış yapmama paniği var. Tek bir taşın üzerine toplanan onlarca farklı parametreyi yönetebilme depremi var. ve o yorgun lentoyu sağaltıp işlevine kavuşturma azmi var" diye konuştu.DÜNYADAKİ İKİNCİ DENİZ FENERİ

Patara Deniz Feneri, Roma İmparatoru Neron tarafından MS 54 yılında prestij projesi olarak yaptırıldı. Fenerin üzerinde altın harflerle kimin tarafından yapıldığı, yapım tarihiyle ilgili yazıt bulunuyor. Dünyadaki ikinci deniz feneri olarak inşa edilen deniz feneri, iki tane olarak inşa edilmiş. Ancak birisi kumlar altında kalmış. Dünyadaki ilk deniz feneri Mısır'ın İskenderiye şehrinde bulunan İskenderiye Feneri olarak biliniyor. Ancak Neron Deniz Feneri, orijinal taşlarıyla ayağa kaldırılacak ilk fener olma özelliği taşıyor. Neron Deniz Feneri'nin, 1481 yılında meydana gelen depremde yıkıldığı tahmin ediliyor. Kazılarda çıkarılan taş yazıtlarda, Patara Meclisi ve Patara halkının dönemin valisi Sextus Marcias'a, "Likya halkını 8 yıl boyunca hiç rüşvet almadan, hakça yönettiğiniz için ve şehrimizi güzel yapılarla süslediğiniz için teşekkür ederiz" yazısı yer alıyor.


Deniz Feneri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Antalya, Likya, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:21

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 tonluk blok, 1958 yıl sonra yerinden kaldırıldı - Son Dakika
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