Son Dakika Haberleri: 2 tonluk demir kapının altında kalan Eymen, öldü
Son Dakika Güncel 2 tonluk demir kapının altında kalan Eymen, öldü

2 tonluk demir kapının altında kalan Eymen, öldü

6 saat önce

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, oyun oynarken üzerine 2 tonluk demir bahçe kapısı devrilen 3 yaşındaki Eymen Eye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 tonluk demir kapının altında kalan Eymen, öldü, System.String[]

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, oyun oynarken üzerine 2 tonluk demir bahçe kapısı devrilen 3 yaşındaki Eymen Eye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Eymen Eye, bahçede oyun oynadığı sırada, iddiaya göre, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir bahçe kapısı raydan çıkıp, üzerine devrildi. Olayı gören Eye ailesi, Eymen'i kapının altından çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Eymen, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Eymen, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Eymen'in ölümü ailesini üzüntüye boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:03 Kaynak: DHA
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