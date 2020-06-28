2 torunu olan 57 yaşındaki kadının hedefi, Hacettepe Tıp - Son Dakika

2 torunu olan 57 yaşındaki kadının hedefi, Hacettepe Tıp

RİZE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren 4 çocuk, 2 torunu olan Naciye Dinç (57), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.

RİZE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren 4 çocuk, 2 torunu olan Naciye Dinç (57), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Kentte, eğitim-öğretimine yıllar önce ara veren Naciye Dinç, yarıda kalan öğretimi tamamlayıp lise diploması almak için okumaya karar verdi. Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 'Yüzyüze Eğitim Programı'na kayıt yaptıran Dinç, 4 yılda liseyi tamamladı. Okuma ve çalışma azmiyle okuldaki diğer öğrencilerin ilgi odağı olan Naciye Dinç, birincilikle tamamladığı okulun mezuniyet töreninde kep attı, aldığı başarı belgesinin mutluluğunu yaşadı. Naciye Dinç, üniversite hayali için hazırlık yaptı. Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AYT'ye giren Dinç, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuma hayali kuruyor.

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'OKUMANIN YAŞI YOK'

Okumanın yaşı olmadığını anlatan Naciye Dinç, "Gençlere örnek olmak istiyorum. Oğlum vasıtasıyla okumaya başladım. 4'üncü sınıfta okulumu bırakıp hafızlık yapmaya başladım. Sonra hafızlığı bıraktım. Okumak içimde bir ukde kalmıştı. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. Hedefim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okumak. Kazanmak kolay değil. Olmazsa Gastronomi okumak isterim" dedi.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Hacettepe Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 torunu olan 57 yaşındaki kadının hedefi, Hacettepe Tıp - Son Dakika

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