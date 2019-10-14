Son Dakika Haberleri: 2 torununa cinsel istismardan tutuklandı
Son Dakika Güncel 2 torununa cinsel istismardan tutuklandı

2 torununa cinsel istismardan tutuklandı

9 dakika önce

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde 2 erkek torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan H.I. (55), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 torununa cinsel istismardan tutuklandı, System.String[]

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde 2 erkek torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan H.I. (55), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Z.E., eski kayınpederi H.I.'nın, boşandığı eski eşinin yanında kalan çocukları E.I. (7) ve Y.I.'yı (9) gece uyudukları sırada cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Psikolog eşliğinde ifadeleri alınan E.I. ve Y.I.'da olayı doğruladı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan H.I., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.


İpsala, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:23 Kaynak: DHA
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