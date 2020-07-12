2 traktör, garajdan 38 yıl sonra vinçle çıkarıldı - Son Dakika

2 traktör, garajdan 38 yıl sonra vinçle çıkarıldı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, 2 traktör 38 yıldır bulundukları garajdan vinçle çıkarıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, 2 traktör 38 yıldır bulundukları garajdan vinçle çıkarıldı. Traktörler, kontrol ve bakımları yapılarak, satışa sunuldu.

Sandıklı ilçesinde yaşayan, ismi öğrenilemeyen biri, 1982 yılında Afyonkarahisar merkezdeki bayisinden, aynı marka 2 traktör satın aldı. Traktörleri Sandıklı'ya getiren kişi, garaja yerleştirdi. Garajdan hiç çıkarılmayan traktörler, etrafına binalar yapılınca 38 yıl boyunca burada kaldı. Garajın yanındaki binanın yıkılarak, inşaata başlanması üzerine traktörlerin sahibi, 2 aracını da ilçede traktör bayisi ve servisine sattı. Garajın çatısının çıkarılmasının ardından yanındaki inşaata vinç yerleştirildi. Vinçle bulunduğu yerden çıkarılan traktörler, tamirhaneye getirildi. Burada bakım ve kontrolleri yapılan traktörler ardından satışa sunuldu.Traktörleri satın alan firma servisi çalışanı İsmail Bolat (32), "Sandıklı'da yaklaşık 35 yıldır bu traktörlerin yetkili servisiyiz. Tamiratlarını yapıyoruz. Bu traktörlerin satılacağını duyduk. Satın aldığımız müşterimiz, Afyonkarahisar'daki bayiden, 1982 yılında bu traktörleri satın almış. Binerek gelmiş, garajına koymuş. Belirli aralıklarla traktörler çalıştırılmış, kontrollerini yaptık. Motorunda, hidroliğinde, şanzımanında bir sıkıntı yok. Sıvı bakımlarını yaptık. Yağını, antifrizini kontrol ettik. Şu anda traktörlerimiz hazır, hiçbir sıkıntısı, sorunu yok. İsteyen arkadaşlara da satışını yaparız" dedi.

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- Afyonkarahisar
Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 08:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 traktör, garajdan 38 yıl sonra vinçle çıkarıldı - Son Dakika
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