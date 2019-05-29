Son Dakika Haberleri: 2 trilyon euroluk borç piyasaları yine gerdi
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2 trilyon euroluk borç piyasaları yine gerdi

34 dakika önce

Artan borcu ve bütçe açığı AB kurallarını ihlal ettiği için İtalya'ya 3 milyar euro ceza verilebileceği şeklindeki açıklamalar borsalardaki iyimserliği bir anda dağıttı.

2 trilyon euroluk borç piyasaları yine gerdi, System.String[]
Artan borcu ve bütçe açığı AB kurallarını ihlal ettiği için İtalya'ya 3 milyar euro ceza verilebileceği şeklindeki açıklamalar borsalardaki iyimserliği bir anda dağıttı. İtalya'nın Euro sistemi içinde kalmasına ilişkin tartışmaların alevlenmesinden korkuluyor... Evrim Küçük'ün haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:08 
Avrupa Birliği, İtalya, Ekonomi
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