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2 trilyonluk paket sonrası ABD'den yeni bir hamle daha gelebilir
13 dakika önce
ABD Kongresi, koronavirüs salgınına yanıt olarak 2,2 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketini onaylamasının üzerinden daha 3 gün geçmişken, verilecek bir sonraki yanıtı değerlendirmeye başladı.
ABD Kongresi, koronavirüs salgınına yanıt olarak 2,2 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketini onaylamasının üzerinden daha 3 gün geçmişken, verilecek bir sonraki yanıtı değerlendirmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:17
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