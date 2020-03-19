2 Türk girişimci Forbes'ın "30 yaş altı 30 Avrupa" listesine girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 Türk girişimci Forbes'ın '30 yaş altı 30 Avrupa' listesine girdi - Son Dakika

2 Türk girişimci Forbes'ın "30 yaş altı 30 Avrupa" listesine girdi

14 dakika önce

Forbes dergisinin bu yıl "imalat ve sanayi" kategorisinde "30 yaş altı 30 Avrupa (Forbes 30 Under 30 Europe 2020)" listesine Türkiye'den Deveci Tech teknoloji şirketinin kurucuları Kerem Deveci ve Sarp Papatya girdi.

2 Türk girişimci Forbes'ın

Forbes dergisinin bu yıl "imalat ve sanayi" kategorisinde "30 yaş altı 30 Avrupa (Forbes 30 Under 30 Europe 2020)" listesine Türkiye'den Deveci Tech teknoloji şirketinin kurucuları Kerem Deveci ve Sarp Papatya girdi.

Deveci Tech kurucusu genç girişimci Kerem Deveci tarafından geliştirilen, metrobüslerin geçiş esnasında oluşturduğu rüzgarı enerjiye çeviren sistem, dünyanın birçok belediyesinden ve ülkesinden ilgi görüyor. Metrobüs yollarına yerleştirilen türbinlerin üzerine konulan solar panel aracılığıyla güneş enerjisinden de faydalanılan projede, hava sıcaklığı, nem, rüzgar, karbondioksit değerleri ve olası deprem şiddeti de ölçülebiliyor.

Söz konusu projeyle listeye giren Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Forbes 30 Under 30, her yıl Forbes dergisi ve bazı bölgesel sürümleri tarafından yayınlanan bir dizi listedir. Amerikan listeleri, her biri yirmi endüstride seçilen 600 iş ve sanayi figürünü tanımaktadır. Asya ve Avrupa da her biri toplam 300 kişi içeren on kategoriye sahip." dedi.

Türkiye'de ilk defa 2019 yılında bir liste yayınlandığını aktaran Deveci, "Forbes her sene alanında öncü global alanda etki yapan ve ilham veren kişileri topladığı bu liste dünyanın en prestijli listesidir. Türkiye'de bu listeye girdikten sonra, Avrupa'da aday gösterildim ve bu sene listeye giren tek Türk biz olduk. Ülkemizden çıkan bir proje ile globalde dünyanın en prestijli listesine girmek bizim için gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Deveci, daha fazla üretmek ve inovasyon için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bundan sonraki hedefimiz bu sorumluluğu taşıyarak daha fazla çalışıp teknolojiyi kullanan değil, üreten bir yapı kurulmasına destek olmak ve kendi alanımızda globalde liderliğe oynamak olacaktır. Tabii bunun yanında genç arkadaşların bilim ve teknoloji gibi içi dolu ve hayati konulara teşvikleri için elimizden geleni yapmak bizim ilk amacımızdır." şeklinde sözlerini tamamladı.

Türkiye, Avrupa, Forbes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:02 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti         
13:22
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı         
10:02
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek         
22:14
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak         
20:09
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi         
19:42
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı         
19:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz         
18:34
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın         
17:52
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor         
17:51
Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu         
17:15
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir         
16:49
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor         
16:23
Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi         
14:05
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 14:16:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 Türk girişimci Forbes'ın "30 yaş altı 30 Avrupa" listesine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]