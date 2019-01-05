Son Dakika Haberleri: 2 Türk Kızın Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı

2 Türk Kızın Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı

1 saat önce

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kızı öldürdüğü iddia edilen Hüsnü Can Çökmez, İstanbul Pendik'te yakalandı.

2 Türk Kızın Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı, System.String[]
Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kızı öldürdüğü iddia edilen Hüsnü Can Çökmez, İstanbul Pendik'te yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Ukrayna'nı Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesi olayının faili olduğu belirtilen Hüsnü Can Çökmez'in (20) Türkiye'ye kaçtığı bilgisi üzerine çalışma başlatan İstanbul polisi, zanlıyı Pendik Kurtköy mezarlığında yakaladı. Zanlının yapılan üst aramasında kuru sıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi. Hüsnü Can Çökmez'in olayın ardından 2 Ocak'ta Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:51 Kaynak: İHA

Ukrayna, İstanbul, Güncel
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