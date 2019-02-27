Son Dakika Haberleri: 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi Sektörün Devlerini Bir Araya Getirdi

2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi Sektörün Devlerini Bir Araya Getirdi

1 saat önce

Enerjinin gündemini 2. Türkiye Enerji Zirvesi oluşturdu. Sektörün devlerini, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren zirvede, gelecek stratejileri masaya yatırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, sektörün devlerini buluşturdu. İstanbul’da gerçekleştirilen, Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla gerçekleşen zirvede; enerji sektörünün devlerinin yanı sıra, […]The post 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi sektörün devlerini bir araya getirdi appeared first on Enerji Enstitüsü.

2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi Sektörün Devlerini Bir Araya Getirdi, System.String[]
Enerjinin gündemini 2. Türkiye Enerji Zirvesi oluşturdu. Sektörün devlerini, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren zirvede, gelecek stratejileri masaya yatırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, sektörün devlerini buluşturdu. İstanbul'da gerçekleştirilen, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleşen zirvede; enerji sektörünün devlerinin yanı sıra, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve iş dünyası bir araya geldi. Turkuvaz Medya Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş'in açılış konuşmasıyla başlayan zirvede, Bakan Dönmez, Akdeniz'deki sondajdan 1-2 haftaya ilk bilgilerin geleceğini açıkladı.

Dönmez, enerjide son 16 yılda büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirterek, elektrikte iletim, dağıtım ve üretim olmak üzere 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiğini söyledi.

Zirve'nin platin sponsorları Akfen Yenilenebilir Enerji, Kalyon Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Limak Enerji ve Türk Hava Yolları oldu. Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunu üstlendiği Zirve'de Enerjisa, Enerjisa Üretim ve İstanbul Enerji gold sponsor, Çalık Enerji, Global Yatırım Holding, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve VakıfBank silver sponsor olarak yer aldı. EminEvim'in yaka kartı sponsoru olarak katıldığı 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin destek sponsorları Akfel Gaz, Botaş, EPİAŞ, Eren Enerji, Eti Maden, EÜAŞ, Sanko Enerji, Shell, TEDAŞ, TEİAŞ, Tüprag, Türkiye Petrolleri ve TPIC oldu.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:30 

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