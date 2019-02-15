Son Dakika Haberleri: 2. Türkiye Enerji Ve Doğal Kaynaklar Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı

2. Türkiye Enerji Ve Doğal Kaynaklar Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı

20 dakika önce

Türkiye'nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayan ve sektörün devlerini buluşturacak '2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi' için geri sayım başladı.

2. Türkiye Enerji Ve Doğal Kaynaklar Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı, System.String[]

Turkuvaz Medya ve Para Dergisi tarafından T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenecek 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, 25 Şubat 2019'da, Raffles İstanbul'da gerçekleşecek. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımının beklendiği Zirve'de enerji sektörünün önemli isimleri, sektörün geleceğine ışık tutacak.

Türkiye'nin enerji liderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini buluşturacak 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde, global enerji ve doğal kaynak trendleri ışığında Türkiye'nin konumu, gelecek stratejileri, yenilenebilir enerji, verimlilik ve dijitalleşme tartışılacak.

Enerji sektörünün devlerinin yanı sıra, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve iş dünyasını bir araya getirecek Zirve'ye 500'ü aşkın davetlinin katılımı bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:05 Kaynak: Bültenler

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