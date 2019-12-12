2.Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2.Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı - Son Dakika

2.Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı

6 saat önce

Otel Satınalma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) tarafından düzenlenen 2.Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı.

Otel Satınalma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) tarafından düzenlenen 2. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı.

Vali Karaloğlu, Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, turizmde çok iyi bir sezonu tamamlamak üzere olduklarını söyledi.

Bu yıl turizmde bütün sezonların en iyisini geçirdiklerini ifade eden Vali Karaloğlu, " Antalya'da bütün rekorları alt üst ettik, 2020'ye daha bir umutla giriyoruz. Yüzde 17'lik büyümenin üzerine koyarak 2020'yi tamamlarız diye temenni ediyoruz. Bunun için hedef koymak, bu koyduğunuz hedefler doğrultusunda çalışmak gerek. Kamu, özel sektör ve sivil yönetim olarak, ülkenin lokomotif şehri olan Antalya'da Türk turizminin bir yere taşımak için çok ciddi çabamız var." diye konuştu.

"Turizm ekonomisi halkla bölüşülmeli"

Turizm çok ciddi bir ekonomi olduğunu ve bu ekonominin tabana yayılması gerektiğinin altını çizen Vali Karaloğlu, otellerin satın almacılarının ihtiyaçlarını öncelikle ilden, bulamıyorlarsa bölge ve ülke genelinden temin etmesi gerektiğini söyledi.

Oteller ihtiyaçlarını yurt dışından karşılaması durumunda Antalya halkının buna "Bir saniye kardeşim" diyebileceğini vurgulayan Karaloğlu, "Turizmin sadece avantajı yok, külfeti de var. Bu şehir, turizmin külfetine hep beraber katlanıyor. Eğer turizmin oluşturduğu ekonomiyi şehirle paylaşmazsak o zaman şehir Barcelona'nın yaptığı gibi yapabilir. Barcelona halkı eylem yapıyor ve 'Turist artık bu şehir için yük' diyor. Eğer gelecekte Antalya halkının 'Yeter artık' dememesi için oluşan ekonominin şehirle, halkla paylaşılması, bölüşülmesi lazım." dedi.

Hedef 10 milyar liralık işlem hacmi

TÜRSAD Başkanı Bülent Bilgiç de turizmde rekorlara imza atılan 2019 yılında Antalya'ya yaklaşık 16 milyon turisti ağırladıklarını söyledi.

Devletin başarılı turizm politikaları ile Antalya'nın sadece yaz aylarında deni, kum ve güneşten ibaret olmadığını dört mevsim kültür turizminin de yavaş yavaş hakim olduğu görüldüğünü dile getiren Bilgiç, şunları kaydet

"Geçtiğimiz yıl birincisini düzenlediğimiz sektör buluşmamızda 4 milyar olan işlem hacmimizi, bu yıl 95 tedarikçi çözüm ortağımızla birlikte bine yakın yerli ve yabancı marka katılımıyla 6 milyar TL ye çıkarmak istiyoruz. 2020 hedefimiz ise TÜRSAD çatısı altında olan Türkiye Turizm Tedarik fuarını uluslararası arenaya taşıyarak işlem hacmimizi 10 milyar liraya çıkarmaktır."

Konuşmaların ardından fuarın açılışı kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

2.Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı

Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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