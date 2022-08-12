Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı (2) - Son Dakika
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Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı (2)

12.08.2022 17:43
Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı (2)

2 TUTUKLAMAKocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin aydınlattığı 3 cinayetle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.B.E. ve M.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K.Ö. ise adli kontrolle serbest kaldı.

2 TUTUKLAMA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin aydınlattığı 3 cinayetle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.B.E. ve M.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K.Ö. ise adli kontrolle serbest kaldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı (2) - Son Dakika
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