Son Dakika Haberleri: 2 Tuzla'da fabrika yangını
Son Dakika Güncel Haber

2 Tuzla'da fabrika yangını

1 saat önce

Tuzla'da kimyasal üretim yapan bir fabrikada çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor.

2 Tuzla'da fabrika yangını, System.String[]

Tuzla'da kimyasal üretim yapan bir fabrikada çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.


Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkın da bulunan araçlara da sıçradı.

Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybının olmadığını belirterek, "Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor. Kimyasal malzemeler nedeniyle ara sıra patlamalar oluyor." dedi.

İtfaiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Valilik: toz maddenin insan ve çevre sağlığına zararı olmadığı tespit edildi
Kılıçdaroğlu'nun devredilmesine karşı çıktığı Tank Palet Fabrikası resmen ASFAT A.Ş'ye geçti Ekrem İmamoğlu, 8 ilçede ücretsiz günlük süt dağıtımına başlanacağını açıkladı CHP'li Özkoç: Kılıçdaroğlu'na saldıranlar IŞİD üyesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:39:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 Tuzla'da fabrika yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]