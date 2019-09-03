Son Dakika Haberleri: 2 uçağın kanatları birbirine çarptı
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2 uçağın kanatları birbirine çarptı

9 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 yolcu uçağının kanatları pistte ilerlerken birbirine çarptı.

2 uçağın kanatları birbirine çarptı, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 yolcu uçağının kanatları pistte ilerlerken birbirine çarptı. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı'nda 2 uçak yolcularını indirdikten sonra kendi yerlerine doğru ilerlerken kanatları birbirine çarptı. Royal Fligth ile Aerolot havayollarına ait uçakların kanatlarının birbirine çarpmasının ardından her 2 uçağın bir sonraki uçuşları iptal edildi. Uçaklar hangara çekilerek bakıma alındı. Kaza sırasında uçaklarda hiçbir yolcunun bulunmadığı açıklanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

(İHA)

Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:20 Kaynak: İHA
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