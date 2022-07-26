'2. ULUSAL ARKTİK BİLİM SEFERİ'Nİ TAMAMLAYAN TÜRK BİLİM EKİBİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

'2. ULUSAL ARKTİK BİLİM SEFERİ'Nİ TAMAMLAYAN TÜRK BİLİM EKİBİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

26.07.2022 09:24
'2. ULUSAL ARKTİK BİLİM SEFERİ'Nİ TAMAMLAYAN TÜRK BİLİM EKİBİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

ARKTİK Okyanusu'nda '2. Ulusal Arktik Bilim Araştırma Seferi' kapsamında 20 gün süren çalışmalarını tamamlayan 9 kişilik Türk bilim ekibi, yurda döndü.

ARKTİK Okyanusu'nda '2. Ulusal Arktik Bilim Araştırma Seferi' kapsamında 20 gün süren çalışmalarını tamamlayan 9 kişilik Türk bilim ekibi, yurda döndü. Bilimden sorumlu sefer lider yardımcısı Prof. Dr. Ersan Başer, deniz ve hava kirliliğinin yanı sıra memeli gözlemleri, plankton çalışmaları ve mikro plastik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz örnekleri üniversitelerimize göndereceğiz. Oradaki arkadaşlarımız da çalışmalar yapacak. Daha sonra bilim dünyasına makale ve rapor olarak yayınlanacak" diye konuştu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK)'nun kutup araştırmalarındaki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 2019 yılında ilki düzenlenen 'Ulusal Arktik Bilim Seferi'nin ikincisi 4-25 Temmuz tarihleri arasında Norveç'ten başlayarak Arktik Dairesi içerisinde yer alacak şekilde Arktik Okyanusu'nda gerçekleştirildi. 9 kişilik ekip, Arktik Okyanusu'nda atmosfer ölçümleri, deniz canlıları, deniz buzu gözlemleri, meteorolojik veri toplama ve deniz bilimleri kapsamında birçok araştırma gerçekleştirdi. Çalışmalarını başarıyla tamamlayan ekip, THY'nin tarifeli seferiyle dün akşam saatlerinde Oslo'dan İstanbul'a geldi.

İkinci Arktik Bilim Seferi'nde bilimden sorumlu sefer lider yardımcısı olarak görev yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Gemi İşlemleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ARKTİK SEFERİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK"Başar, "9 kişiyle başladığımız '2. Türk Arktik Bilim Seferi'ni bugün itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. 5 Temmuz'da Tromsö'den gemiye katıldıktan sonra 81 derece enleme çıkarak oradan Svalbard'a ve Longyearbyen'e geldik. Bu alan içerisinde deniz ve hava kirliliği, memeli gözlemleri, plankton çalışmalarıyla birlikte mikro plastik çalışmaları yapıldı. Örneklemeler alındı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz örnekleri üniversitelerimize göndereceğiz. Oradaki arkadaşlarımız da çalışmaları yapacak ve daha sonra bilim dünyasına makale ve rapor olarak yayınlanacak. Bu yılki arktik seferi başarıyla tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ KUTUPLARDA GÖZÜKÜYORHava ve deniz kirliliğinin sonucu olarak gözlemlerinin sorulması üzerine Başer, "İklim değişimine bağlı olarak birçok sorunlar dünyamızda yaşanıyor. Bu sorunların en çok görüldüğü noktalar kutup noktaları. Bizim orada yaptığımız çalışmalar birtakım verilerin alınması; veriler alındıktan sonra laboratuvarlara götürüldükten sonra orada değerlendirip sonuçları göreceğiz. Ama hepimizin bildiği gibi iklim değişikliğinin etkileri kutuplarda gözüküyor. Buzullar eriyor. Bu da çevresel anlamda çok büyük bir sorun" değerlendirmesinde bulundu.


YORUMLAR
500
AHESEN Bilim Komisyonu Başkanı vakalara dikkat çekti: Bulaşıcılık oranı iki kat arttı AHESEN Bilim Komisyonu Başkanı vakalara dikkat çekti: Bulaşıcılık oranı iki kat arttı Çinli bilim insanlarından önemli keşif! Çinli bilim insanlarından önemli keşif!
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '2. ULUSAL ARKTİK BİLİM SEFERİ'Nİ TAMAMLAYAN TÜRK BİLİM EKİBİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:07 MasterChef Türkiye şeflerin aylık maaşı şaşkına çevirdi! Bonkör patron Acun Ilıcalı
09:00 Türkiye'ye sızan teröristler etkisiz hale getirildi! Haberi Bakan Süleyman Soylu duyurdu
09:00 Efsane boksör Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemerini alabilmek için serveti gözden çıkardı
08:45 Motorlu araç ÖTV oranlarını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi
08:25 Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
08:28 18 ilde FETÖ operasyonu! 1'i binbaşı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
08:15 Taraftar çıldırdı! Galatasaray yönetiminin hedefinde 3 futbolcu var
08:02 Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna askeri istihbaratı pilotlarımıza AB vatandaşlığı verme vaadinde bulunarak savaş uçaklarımızı kaçırmaya çalıştı
05:31 Tartıştığı sevgilisine kursun yağdıran adam, polis merkezine teslim oldu
04:44 15 üniversiteye yeni fakülteler açılacak! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 09:24:53. #1.12#
SON DAKİKA: '2. ULUSAL ARKTİK BİLİM SEFERİ'Nİ TAMAMLAYAN TÜRK BİLİM EKİBİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement