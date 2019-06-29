Son Dakika Haberleri: 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışması sonuçlandı
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2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışması sonuçlandı

50 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde, TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin bünyesinde, düzenlenen 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde, TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin bünyesinde, düzenlenen 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Kamuoyunun ve gençlerin ilgisini Doğu Ekspresi'ne, demir yollarına çekmeyi, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve sosyal yönünü fotoğraf sanatının etkileyici gücüyle ortaya koymayı amaçlayan 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmada birincilik ödülünü Bedriye Budak, ikincilik ödülünü İsmet Soner Yılmazer, üçüncülük ödülünü Ahmet Harmancı kazandı. Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye 5 bin TL, mansiyona (3 eser) 3 bin TL ödül verilecek. Mansiyon ve sergileme ödüllerinin de yer aldığı 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışmasının ödül gecesi 2 Temmuz'da yapılacak.
(Ahmet Akbuğa/İHA)
2. Ulusal Doğu Ekspresi Tam O An fotoğraf yarışması sonuçlandı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
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