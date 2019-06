Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde, TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin bünyesinde, düzenlenen 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışması sonuçlandı.Kamuoyunun ve gençlerin ilgisini Doğu Ekspresi'ne, demir yollarına çekmeyi, Türkiye 'nin tarihi, kültürel ve sosyal yönünü fotoğraf sanatının etkileyici gücüyle ortaya koymayı amaçlayan 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmada birincilik ödülünü Bedriye Budak, ikincilik ödülünü İsmet Soner Yılmazer, üçüncülük ödülünü Ahmet Harmancı kazandı. Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye 5 bin TL, mansiyona (3 eser) 3 bin TL ödül verilecek. Mansiyon ve sergileme ödüllerinin de yer aldığı 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışmasının ödül gecesi 2 Temmuz 'da yapılacak.(Ahmet Akbuğa/İHA)