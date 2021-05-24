2. Ulusal Foto Safari Düzenlenen Ödül Töreniyle Son Buldu - Son Dakika

2. Ulusal Foto Safari Düzenlenen Ödül Töreniyle Son Buldu

AĞRI - Ağrı ili, ilçeleri ve köylerinin yaşam ve doğal dokusunun belgelenmesi, tarihi dokusunun bilinirliğinin artırılması ve doğal güzelliklerinin tanıtımı amacıylaAğrı Valiliği koordinasyonunda, Ağrı Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Foton Derneğinin katkılarıyla "Serhat Şehrinde Doğa ve İnsan" teması ile düzenlenen 2. Ulusal Foto Safari'nin Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Ödül Törenine Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ebu Muhsin Bulut, SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir, Foton DerneğiBaşkanı Coşkun Aral, Ağrı Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Proje Uzmanları, Jüri Üyeleri,fotoğraf sanatçıları ve basın mensupları katıldı.

Ödül Töreni, 1. Ulusal Foto Safari sinevizyon gösterimi ile başladı. 2017 yılında düzenlenen 1. Ulusal Foto Safari'de ödüle layık görülen eserlerin ve Ara Güler'in Nuh'un Gemisi İzi konulu röportajının izlenmesinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Kutsanmış mekanlar ve doğa harikalarına sahip ilimizin sanatla buluşmasının mutluluğunu yaşadığını belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Ebu Muhsin Bulut Ağrı'nın tanıtımını önceleyen, kültür ve turizm alanında öncü projelere imza atan Valimiz Dr. Osman Varol'a teşekkür etti. Kültür ve Turizm İl Müdürünün ardından jüri üyeleri adına konuşma yapan Fotoğraf Sanatçısı Adem Meleke, 500'den fazla kareyi tek tek incelediklerini, teknik değerlendirme ile konuya uygunluğu gözeterek büyük bir titizlikle ödül alan eserleri seçtiklerini belirterek Ağrı Foto Safari deneyimlerini "2. Ulusal Foto Safari'nin fotoğrafla konuşan herkes adına iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyor, hayırla yad edilecek güzel eserler bıraktığımızı umuyorum. 3 günlük organizasyonda 4 kez Valimiz Dr. Osman Varol ile buluştuğumuzu özellikle belirtmek istiyor fotoğraf adına güzel duygularla Ağrı'dan ayrılıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Misafirleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek konuşmalarına başlayan Vali Varol: "Ülkemizin Cennet köşelerinden bir tanesi olan Ağrı'mız çok önemli değerlere, önemli coğrafi alanlara, zengin bir doğaya ve çok güzel insanlara sahip. Bütün bu değerlerimizi ilimizde yaşayan vatandaşlarımız kadar ülkemizin ve insanlığın da hakkı olan çok önemli değerler olarak görüyoruz. Bunları ülkemize ve tüm insanlığa mal edebilmemiz için de değerlerimizi yansıtabilecek sizler gibi sanatçılarımızın ortaya koyduğu eserlere ihtiyacımız var. Ağrı'mızı kültür ve sanatla anmamıza katkı sağlayan siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ebu Muhsin Bulut, ünlü savaş muhabirleri Coşkun Aral ve Bünyamin Aygün'ın yanı sıra bir çok ödüle layık görülmüş Adem Meleke, Mustafa Seven, Tanin Helvacı, Ali İhsan Öztürk ve Ara Güler'in yanında yetişmiş olan Fatih Aslan yer aldığı jürinin oyları ile Murat Yanık'ın "Bisikletleriyle Belçika'dan Moğolistan'a giden ve dönüşte İshak Paşa Sarayı'nı görmek için Ağrı'ya gelen Celine ve Thommy çiftinin 'Ağrı'yı Görmeye Gelin' çağrısı" isimli eseri birinci, Mehmet Şah Deniz'in "İki farklı kuşağın samimi görüntüsünü yansıtan, Doğubayazıt ilçesinde Hatice Nine ile Torunu Azra'nın portresi" isimli eseri ikinci, Arzella Bektaş'a ait "Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan bir annenin, zor şartların olduğu coğrafyada kızı ile yol arkadaşlığı" isimli eseri üçüncü oldu.

Mansiyon ödülleri ise Murat Doğan'ın "Ağrı Dağı eteğindeki sazlıklardan, Ağrı'nın heybetinin yansıması" adlı eseri, Faysal Kanber'in "Ağrı Balık Göldeki Menderesler" eseri ile Ayten Altıntaş'ın "Sarayları yapanların da fani olduklarını ve bir gün bu dünyadan göçüp gidebileceğini hep hatırlamak" eserinin oldu. Mansiyon ödüllerinin yanı sıra birbirinden değerli 44 eser sergilenme ödülüne layık görüldü.

Protokol üyeleri tarafından ödüllerin takdim edilmesinin ardından jüri üyelerimize Vali Dr. Osman Varol tarafından emekleri dolayısı ile teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

2. Ulusal Foto Safari'nin Ödül Töreni hatıra fotoğrafı ile son buldu.