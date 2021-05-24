"2. Ulusal Foto Safari Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika

Ağrı Valiliğince kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak ve bilinirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen "2. Ulusal Foto Safari Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Valilik koordinesinde "Serhat Şehrinde Doğa ve İnsan" sloganıyla gerçekleştirilen ve 45 fotoğraf sanatçısının katıldığı 3 gün süren yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi için Valilik Toplantı Salonu'nda program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Osman Varol, etkinliğin çok güzel geçtiğini ve bunun devamının geleceğini söyledi.

Ağrı'nın çok önemli doğal ve tarihi güzelliklere sahip olduğunu ve bunların her kesim tarafından bilinmesi gerektiğini belirten Varol, şöyle konuştu:

"İlki 2017 yılında, bu yıl ise ikincisi yapılan bu yarışma pandeminin gölgesinde yapıldı. Biz çok daha fazla fotoğraf sanatçımızı ilimizde misafir etmeyi istiyorduk. Bunun güzel bir başlangıç olduğunu, fotoğraf sanatçıları ve jüri üyelerimizle bir araya geldiğimde onların mutlu olduğunu, organizasyonun gidişinden memnun olduklarını, iklimin ve hava şartlarının onlara müsaade ettiğini gördüm. Bu etkinliğin, bundan sonra yapılabilecek çok daha güzel, çok daha verimli programlara temel olabileceğini düşünüyorum."

Vali Varol, jüri üyelerine ve fotoğraf sanatçılarına kentin doğal ve tarihi güzelliklerini fotoğrafladıkları için teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebu Muhsin Bulut ise etkinliğin çok verimli geçtiğini ve ortaya çok güzel fotoğrafların çıktığını anlattı.

Jüri üyesi ve fotoğraf sanatçısı Adem Meleke de kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin çok fazla olduğunu belirterek, yarışma boyunca kendilerine sık sık eşlik eden Vali Varol'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından savaş muhabirleri Coşkun Aral ve Bünyamin Aygün'ün yanı sıra Adem Meleke ile Mustafa Seven'in de aralarında bulunduğu 9 kişilik jüri üyesi tarafından 506 fotoğraf arasından seçilen fotoğrafları dereceye giren yarışmacıların ismi okundu.

Yarışmada, Murat Yanık'ın, "Celine ve Thommy çiftinin Ağrı'yı Görmeye Gelin' çağrısı" isimli eseri birinci, Mehmet Şah Deniz'in "Hatice nine ile torunu Azra'nın portresi" isimli eseri ikinci, Arzella Bektaş'a ait "Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan bir annenin, zor şartların olduğu coğrafyada kızı ile yol arkadaşlığı" isimli eseri üçüncü oldu.

44 eserin sergilenme ödülüne layık görüldüğü programda 3 fotoğraf da mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Program, Vali Varol ve beraberindekilerin dereceye girenlere ödül takdimi ve jüri üyelerine plaket vermesinin ardından sona erdi.

Ödül törenine Ağrı Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir, Foton Derneği Başkanı Coşkun Aral, jüri üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve basın mensupları katıldı.