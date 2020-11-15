2. Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu sona erdi - Son Dakika

2. Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu sona erdi

15.11.2020 22:09
2. Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu sona erdi, System.String[]

Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ), "Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan" konulu online düzenlenen sempozyumunun, ikinci ve son gününde "Milli Görüş Hareketi", "Milli Görüş Siyasi Partileri", "İslamcılık", "Siyasal Hayat ve İletişim" başlıklarında bildiri sunuldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ), "Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan" konulu online düzenlenen sempozyumunun, ikinci ve son gününde "Milli Görüş Hareketi", "Milli Görüş Siyasi Partileri", "İslamcılık", "Siyasal Hayat ve İletişim" başlıklarında bildiri sunuldu.

Kocaeli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Macit moderatörlüğündeki "Milli Görüş Hareketi 3" oturumunda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Tahir Dağcı, "Milli Görüş Hareketinin Eğitim Anlayışı" konulu sunum yaptı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi Bahaddin Koç, "Milli Görüş Hareketinde Siyasal Kimlik Üretimi, Milli Gençlik Vakfı Yaygın Eğitim Faaliyetleri" başlıklı sunumunda "Milli Gençlik Vakfının milli görüşten bağımsız hareket etmesi söz konusu değil. Milli görüş hareketi, Erbakan Hoca ile müsemma bir hareket. Milli Gençlik Vakfı isminde gençlik olmasına rağmen, salt bir gençlik hareketi değil. Yaşa bağlı bir gençlikten bahsedilmiyor. Erbakan Hocamın söylemiyle 'İnancı ve ideali uğrunda fedakarlık yapabilendir.' tanımı üzerinden bir gençlik hareketi söz konusu Milli Gençlik Vakfında. Milli Gençlik Vakfının aslında bir siyaset okulu rolünü de üstlenmiştir. Milli Gençlik Vakfı 1990'lı yıllara damga vurmuş gençlik çalışmalarının olduğu bir vakıftır. Siyasi arka planda da duruşunu ortaya koyan, bunun propagandasını yapmayan bir vakıftır." dedi.

"Necmettin Erbakan deyince hafızalarımızda çok fazla şey canlanıyor"

"Milli Görüş Siyasi Partileri" oturumunun moderatörlüğünü İnönü Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Tuncel, "İslamcılık" oturumunun moderatörlüğünü İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Vahdettin Işık yaptı.

"Siyasal Hayat ve İletişim" oturumunun moderatörü NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Tarik Türkmenoğlu, iki yıldır düzenlenen Necmettin Erbakan Sempozyumu'nda akademik katılımın sevindirici olduğunu belirtti.

Necmettin Erbakan denince hafızalarda çok fazla olgu canlandığını dile getiren Türkmenoğlu, "Bilimsel olarak bize çok zengin bir miras bıraktığını da bu sempozyumlar vasıtasıyla görmüş olduk. Erbakan'ın siyasette, ilim sahasında ve hayata dair birçok alanda söylemiş olduğu şeylerin hepsi bugün itibarıyla bizde izlerini göstermiş oluyor." diye konuştu.

"Siyasal Hayat ve İletişim" oturumunda Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Aydın, " Türkiye'de Siyasal Katılım ve Milli Görüş Hareketi", NEÜ Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi Ebubekir Uğuz "Siyasal Toplumsallaşma Bağlamında Milli Görüş Hareketi", Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ergun Köksoy, "Milli Görüş Partileri ve Siyasal İletişim Stratejileri", Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Betül Coşkun "Siyasetin Yönünü Değiştiren Aktörler/1994 Yerel Seçimlerinde Kadınların Siyasal Hayata Katılımı ve Milli Görüş Hareketi", Milli Görüş Enstitüsü Genel Sekreteri İbrahim Veli "Milli Görüş Terminolojisi, Seçim Beyannamelerinin Karşılaştırmalı analizi" konulu sunum yaptı.

NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, başkanlığını yaptığı "Kapanış ve Değerlendirme Oturumu"nda 2 gün süren "2. Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu"nda açılış ve kapanış dahil olmak üzere 10 oturum yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Akın, bir siyasi hareketin devamından bahsedilebiliyorsa belli ilkelere bağlı olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Erbakan'ın dünyaya bakış ufkunun sadece reel politik sınırları içinde kalmadığını net bir şekilde görmüş olduk. Siyasi hareketler de dönemseldir. Elbette milli görüş hareketinin de reel politik bağlamda değerlendirilecek yönleri vardır. Milli Nizam, Milli Selamet, Refah, Fazilet ve Saadet Partisi çizgisi etrafında dönemsel bazı vurguların öne çıktığını, bazılarının geri plana çekildiğini, partinin bazen yol ayrımlarıyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz ama omurgalı bir siyasi hareket olduğu için bize çok ciddi bir zenginlik de sunuyor."

Sempozyum oturumları "http://sempozyum.erbakan.edu.tr/IUNES" izlenebilir.

Necmettin Erbakan, Öğretim Üyesi, Milli Görüş, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2. Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu sona erdi - Son Dakika


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