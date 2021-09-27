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2. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi ve Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika

2. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi ve Çalıştayı Yapıldı

27.09.2021 11:02
2. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi ve Çalıştayı Yapıldı

2. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi ve Çalıştayı YapıldıMardin Valisi Mahmut Demirtaş, Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ESKAR) organizasyonuyla gerçekleşen 2. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi'ne katıldı.

2. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi ve Çalıştayı Yapıldı Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ESKAR) organizasyonuyla gerçekleşen 2. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi'ne katıldı. Spor alanındaki başarılarla ilgili genç kitlede farkındalık oluşturma ve tüm gençlerin spora teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) tarafından "2. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi ve Çalıştayı" düzenlendi. "Yatırımlarla çıta bugünkü seviyelere çıkarıldı"Özel bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen zirvenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakan Danışmanı Nihat Gültekin, 81 ilde ilmek ilmek işlenen spor tesisi yatırımları, sporculara sağlanan burs, harçlık gibi desteklerle ve nitelikli antrenör yetiştirme çalışmalarıyla çıtanın bugünkü seviyelere çıkarıldığını kaydetti. Türkiye olarak sportif başarılarla dolu bir yılın geri de bırakıldığını anımsatan Gültekin, sporcuların katıldıkları Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarında tarihin en yüksek madalya sayıların elde ettiğini belirterek hayatın her alanında kadının olmasının toplumsal barışı ve toplumsal dengeyi de tesis etmekte olduğunu dile getirdi. "Kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" Zirvede konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Şampiyon sporcuların ve ülke genelinde farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen zirve ve çalıştayın, spor alanında karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulacağı ciddi bir platform olduğuna dikkat çekti. Kadınların sporun tüm branşlarında ve yönetim kademelerinin tümünde, kendilerine yer bulmalarını sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Vali Demirtaş, "Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu hususta kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda spor zirvesi kapsamında ilimizde ağırladığımız şampiyon sporcularımızın, rol-model kişilikleriyle gençlerimize, özelikle kız çocuklarımıza ilham kaynağı oluşturacağına yürekten inanıyorum. Çalıştaya katılarak ülkemiz spor perspektifine mercek tutacak, uzman akademisyenlerimiz ise alana dair önemli tespitlerde bulunacak ve gençlerde spor kültürünün gelişmesi ve yerleşmesine katkı sağlayacaklardır. " dedi. "Yarının Türkiye'sini, geleceğin Mardin'ini ihya ve inşa etmeyi sürdüreceğiz"Devletin tüm imkanlarını gençlerin daha iyi ortamlarda yetişmeleri için seferber ettiğini aktaran Vali Demirtaş, "Son 20 yılda gençlik hizmetleri alanında yapılan yatırımlar, bunun en önemli göstergesidir. Mardin'imizde de devletimizin sağladığı imkanlarla gençlik ve spor altyapısının geliştirilmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Son dönemde açtığımız gençlik merkezleri ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızla tüm ilçelerimizde yeni spor yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik imzalanan protokoller, bu yatırım halkasının son zincirleridir. Gençlerimizin daha ferah, daha modern ortamlarda sporla buluşması için devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber edeceğiz. Gençlerimizin bitmez tükenmez enerjisiyle yarının Türkiye'sini, geleceğin Mardin'ini ihya ve inşa etmeyi sürdüreceğiz. " diye konuştu. AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ve Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın da birer konuşma yaptığı zirvenin yürütücüsü Eskar Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu ise, memleketi Mardin'de böyle bir zirveyi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek Mardin'in misafirperverliği ve katkılarından dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti. Zirveye, Vali Mahmut Demirtaş, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Eskar Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, GSB Bakanlığı Bakan Danışmanı Prof Dr. Nihat Gültekin, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden dekan, bölüm başkanı, akademisyenler ile şampiyon sporcular katıldı. Eski milli voleybolcu Başak Koç'un moderatörlüğünü yaptığı zirvede, branşlarında başarı elde eden Tokyo 2021 Olimpiyat Şampiyonu Şeymanur Emeksiz, Avrupa Şampiyonu Meryem İyin, Türkiye Olimpiyat Komitesi YK Üyesi Esra Gümüş Kırıcı, Milli Basketbolcu Gülşah Akkaya, Milli Hentbolcu Merve Akpınar ve Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Ersin Şiyhan katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

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Marmara Üniversitesi, Mahmut Demirtaş, Türkiye, Mardin, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 2. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi ve Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika


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