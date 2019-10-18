2. Uluslararası Adıge Bilim ve Kültür Festivali - DÜZCE

Türkiye'de ilk defa Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından açılan Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümünce düzenlenen 2. Uluslararası Adıge Bilim ve Kültür Festivali başladı.

DÜ Cumhuriyet Konferans Salonu'nda, festival kapsamında düzenlenen "Adıge Dünyasının Bugünü" sempozyumunda, konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, konuşmasında, festivali ikinci kez düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Milletlerarası etkileşimde, en önemli etkenlerden birinin de dil olduğunu kaydeden Çakar, şöyle konuştu:

"Dil konusunda akademik bilgi paylaşımı yapabilmek, akademik çerçevede dili öğretebilmek buradaki eğitimlerle gerçekleşebiliyor. Biz son 3 yıl içerisinde yüksek lisans eğitimini açtık. Türkiye'de bir ilk olarak da Çerkez dilinde doktora programını başlattık. Ülkemizde etnik kökenlerin bir risk değil, zenginlik olduğunu görmemiz ve bu dönemi yaşamamız çok önemli ve anlamlıdır. Bu bir gönül işi. Uluslararası ortağımız olan Adıge Devlet Üniversitesi ile birlikte bu sürdürülebilirliği sağladık. Burada da özveri ve fedakarlık yer alıyor."

3 gün sürecek olan festivalde, Adıge dilinin sürdürülebilirliği hakkında bilgi alışverişinde bulunulacak.