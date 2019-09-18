"2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" yarın başlıyor

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi", yarın ATO Congressium'da gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak.ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, zirve kapsamında Avusturya, İtalya, Gürcistan, Güney Afrika, Ekvador ve Tanzanya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçilikleri, Ankara başta olmak üzere çeşitli illerin valilikleri ile oda ve borsalar stant açacak. Stantlarda ülke, bölge ve yörelerin geleneksel ürünleri sergilenecek.

Yerli ve yabancı alım heyetleri söz konusu stantlarda ürünlerini tanıtarak, üreticilerle temas kuracak.

" Türkiye'nin potansiyeli büyük"

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler noktasındaki potansiyelinin büyük olduğunu belirtti.

"Coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 ürün potansiyeliyle Türkiye, dünya pazarından 20 milyar dolarlık pay alabilir" ifadesini kullanan Baran, Ankara'yı bu ürünlerin merkezi haline getirmeyi istediklerini bildirdi.

Öte yandan 21 Eylül'de sona erecek zirvenin açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.