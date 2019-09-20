"2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde Erzurum ehramı ilgi gördü.

Aziziye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde Congresium'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve yurt içi ile yurt dışından yoğun katılımla yapıldı.

Avusturya, İtalya, Gürcistan, Güney Afrika, Ekvator ve Tanzanya'nın büyükelçilikleri ile bazı ilerin valilik, belediye ve sivil toplum örgütlerinin stant açtığı fuarda, Erzurum'u tescilli ehram ile temsil eden Aziziye Belediyesi, hem ziyaretçilerinden hem de Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan'dan ilgi gördü.

21 Eylül'e kadar devam edecek zirveyi İspanya, Portekiz, Brezilya, Lübnan, Bulgaristan, Malezya başta olmak üzere yabancı ülke temsilcilerinin de ziyaret etmesi bekleniyor .

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Erzurum'un geleneksel kıyafetlerinden olan ehramı belediyenin açtığı standa gelen misafirlere tanıtarak ziyaretçilere bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan, Erzurum'un yöresel dokuması olan ehramın, belediyenin girişimleri ile Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendiğini hatırlattı.

Artık Erzurum'da üretilen ehram ürünlerinin Türkiye'nin her yerinde coğrafi işaret amblemi ile tüketiciye sunulduğunu aktaran Orhan, şunları kaydetti:

"Ehramı ülke çapına hatta uluslararası tanıtımını yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu anlamda zirveye çok önem veriyoruz. Burada 3 gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilere ehramın modern tasarımlarını tanıtma fırsatı bulacağız. Belediye olarak açtığımız stant büyük ilgi gördü, emeği geçenleri kutluyorum."