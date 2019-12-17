2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin 2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika Magazin

2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

6 saat önce

Aşık Veysel anısına gerçekleştirilen ve üç gün süren 2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu, System.String[]

Aşık Veysel anısına gerçekleştirilen ve üç gün süren 2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.


Reis Çelik'in başkanlığında toplanan, Vuslat Saraçoğlu, Nima Javidi, Ado Hasanoviç ve Feyyaz Duman'dan oluşan jüri, yarışmaya 11 ülkeden katılan 16 kısa filmi değerlendirdi.


Toplamda 62 ülkeden 750 filmin başvuru yaptığı festivalin Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapılan ödül töreni, saz sanatçısı Amirhan Kartal'ın Aşık Veysel türküleri söylemesiyle başladı.


Yarışma filmlerinin tanıtımlarının da gösterildiği törende birincilik ödülünü Tahsin Özmen'in "Pantor" filmi alırken, İranlı yönetmen Shahram Maslakhi'nin "Piece Cemetery 85" filmi ikinci, Onur Yağız'ın "Toprak" filmi de üçüncü oldu.


Türk Kızılayın verdiği "Kızılay Dostluk Ödülü"nü İran'dan Lida Fazli'nin "This Side, Other Side" filmi, Fono Filmin verdiği "Teknik Destek Ödülü"nü ise Yılmaz Özdil'in "Ağır Yük" filmi aldı.


Gecede ayrıca tecrübeli oyuncu Gülsen Tuncer'e ve kurgucu Mevlüt Koçak'a "Dostluk Onur Ödülü" takdim edildi.


"Ozanların mirası yolumuzu aydınlatıyor"


Festival Direktörü Faysal Soysal, törende yaptığı konuşmada, insanların bencilliğinden kurtulup kendisine, Hakk'a ve adalete dost olmasının önemine değindi.


2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'ne farklı ülkelerden katılanlara ve destek verenlere teşekkür eden Soysal, şunları kaydetti:


"Ne mutlu bize ki bu kötü zamanlarda Mevlana gibi Aşık Veysel gibi Pir Sultan Abdal, Yunus Emre gibi ve modern dönemde ismini sayamayacağım başka şairler gibi ozanların mirası yolumuzu aydınlatıyor. Sanatçılar, şairler, bestekarlar, ressamlar ve yönetmenler, gündelik ve popüler olanın aksine kendimizi, yani insan denen bu zavallı varlığın özünü mesele ederek bize yeniden bir keşif ve bilgi alanı açarlar. Bizler kendimize ait en samimi ve sahici bilgiyi bir sanat eseri yoluyla elde ederiz. Sanat eserleri vicdanımıza, kalbimize ve gönül dünyamıza değmesi bakımından tanımlanamaz bir güce sahiptir."


Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Uluslararası Dostluk Film Festivali'nin Türk sineması adına hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Beyoğlu'nda ilerleyen günlerde sanat ve turizm potansiyelinin artacağını söyledi.


Yıldız, ayrıca konuşmasında Atatürk Kültür Merkezi gibi Beyoğlu'nda restorasyonu devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Film Festivali, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:19 
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