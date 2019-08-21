Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali" kapsamında ünlü tenor Mario Frangoulis konser verecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 21.00'de Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda ünlü tenor Mario Frangoulis sanatseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında, Antalya Devlet Opera ve Balesinin sunacağı Şehrazat balesi 24 Ağustos'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde, İzmirli sanatseverlerin sezon boyunca büyük ilgiyle izlediği İspanyol Renkleri de 28 Ağustos'ta Efes Antik Ticaret Agorası'nda sahnelenecek.

Türkiye'nin yetiştirdiği genç opera solistlerinin katılacağı "Genç Opera Yıldızları Konseri" ise Efes Antik Celsus Kütüphanesi'nde 31 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin kapanış gösterisi, 3 Eylül'de prömiyer yapacak Verdi'nin La Traviata operası olacak.