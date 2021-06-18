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2. Uluslararası Filistin Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni gerçekleşti - Son Dakika

2. Uluslararası Filistin Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni gerçekleşti

18.06.2021 09:22
2. Uluslararası Filistin Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni gerçekleşti, System.String[]

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde bulunan İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İrfandan Medeniyete Derneği - Kudüs Platformu işbirliği ile 2. Uluslararası Filistin Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni gerçekleşti.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde bulunan İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İrfandan Medeniyete Derneği - Kudüs Platformu işbirliği ile 2. Uluslararası Filistin Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni gerçekleşti.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde bulunan İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İrfandan Medeniyete Derneği - Kudüs Platformu işbirliği ile 2. Uluslararası Filistin Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni düzenlendi. CIGA Direktörü Dr. Sami Al-Arian, İrfandan Medeniyete Derneği — Kudüs Platformu Başkanı Belkis İbrahimhakkıoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un açılış konuşmalarıyla başlayan törende katılımcılar, Kudüs'ün Ağıtları adlı bir konser ile karşılandı. Ardından Arpte Şirin Pancaroğlu, klarnette Tolga Akşit, telde ise solist Bora Uymaz gibi yetenekli sanatçılar Filistin'e ithafen şarkılar sundu. Çevrimiçi gerçekleşen ve üniversitenin internet sitesi üzerinden yayınlanan törende Türkçe ve Arapça çeviriler yapıldı.

YAVUZ: GÖZÜ GÖREN, YÜREĞİ OLAN KİMSE SESSİZ KALMIYOR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Herkesin huzur içinde yaşaması gereken bu şehirde, son yüz yıldır zulüm var. Çünkü binlerce Filistinli kardeşimiz haksızca yerlerinden yurtlarından ediliyor. Kan var çünkü, insanlar hakları için direniyorlar. Bu yüzden de daha çok zulüm ve işkenceye maruz kalıyorlar. Küçücük çocuklar, kadınlar, yaşlılar ölüyor, sakat kalıyor. Bu artık tüm insanlığın meselesi. Sadece Müslümanların değil. Kudüs'te yaşananlar için 'Ortadoğu'nun kanayan yarası' tabiri kullanılıyor. Ancak bence bu tabir yanlış. Kudüs Ortadoğu'nun değil, dünyanın yarası. Kanayan değil, dünyanın kanatılan yarası. Tüm bunlar, kamuoyunun gözü önünde gerçekleşiyor. Gözü gören, yüreği olan kimse sessiz kalmıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filisitin'de yaşanan her olayda tepkimizi açık ve net olarak ortaya koyuyoruz ve koymaya devam edeceğiz. Bu törende verilen ödüller, vicdanının sesine kulaklarına tıkamayanlara veriliyor. Dileğimiz ve duamız Filistin'de yaşayan milletlerin hak ettikleri yerlerde, huzur ve barış içinde yaşamasıdır" diye konuştu.

İBRAHİMHAKKIOĞLU: HEM İNSANLIK HEM DE GELECEK ADINA SUSMADIK

Belkis İbrahimhakkıoğlu konuşmasında, "İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi ile birlikte yürüttüğümüz bu barış ödülleri, bütün dünyanın yakından gözlemlediği ama bununla birlikte yok saymayı tercih ettiği Filistin meselesi davasında Filistin halkının sesini duyuranlar için düzenlendi. Bir Kudüs ziyareti sırasında, bir grup kadınla birlikte, orada gördüklerimiz karşısında bizim de bir şeyler yapmaya mecbur olduğumuz kanısına vardık. Hem insanlık hem gelecek adına susmamayı tercih ettik. Konuşmak, seslerini duyurmak bizlere bir sorumluluk getirdi. Bunun sonucunda Kudüs Platformu kurduk. Bu çerçevede konserler, etkinlikler, sempozyumlar, söyleşiler ve barış ödülleri düzenledik. Böylece meseleyi gündemde tutmaya gayret ettik. Ödül verdiğimiz insanlar da Filistin meselesini, bütün baskılara rağmen gündemde tutmaya gayret gösteren insanlar oldu. Zikrettiğimiz 'insan'ın, ne ve kim olduğunu ciddi bir şekilde gözden geçirmeliyiz. Bugün burada vicdanı ve insanlığı konuşuyoruz. Filistin meselesi, yıllardır çözülemeyen ve sorunları katlanan bir meseledir. İsrail, yaptığı bütün zulümlere rağmen, hala kendisini nasıl savunabiliyor?" dedi

FİLİSTİN HALKI İÇİN ADİL VE MAKUL BİR GELECEK DAVASINA BAĞLI OLANLARA ÖDÜL

Ödül alan kişi ve kurumlar, Filistin halkı için adil ve makul bir gelecek davasına olağanüstü bağlılıkları nedeniyle seçildi. Filistin halkının haklarının korkusuz destekçisi ve Filsitin'deki kutsal yerlerin ateşli bir savunucusu olan Hristiyan din adamı Peder Manuel Musallam, İsrail devletinin acımasız işgaline karşı Filistin'lilerin savunucusu olan Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs İslam Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Ekrima Sabri'nin yanı sıra, Kamu Entelektüelleri kategorisinde, önde gelen tarihçi ve bilim adamı Prof. Dr. Ilan Pappe de törene katıldı. Mescid-i Aksa için bir eğitimci ve ömür boyu özgürlük savaşçısı Hanady Al-Halawani "Cesaret Profili" olarak ödüllendirildi. Pink Floyd grubunun kurucusu Roger Waters, Sanat ve Kültür kategorisinde ırkçılığa ve yerleşimci sömürgeciliğe karşı verdiği ilham verici destekten dolayı ödüle layık görüldü. İnsan Hakları kategorisi için, merkezi Ramallah'ta bulunan Al-Haq kuruluşu, insan hakları ihlallerini titiz bir şekilde belgelemeleriyle bu ödüle hak kazandı.

AL-HALAWANİ'YE 'CESARET PROFİLİ' ÖDÜLÜ

"Cesaret Profili" olarak ödül alan Hanady Al-Halawani, bölgede yaşananları anlattı. Al-Halawani, "Hz. Muhammed'in Miracac'a yükseldiği topraklar buralar. Kendisi bütün peygamberlerin önderi. Bizim cesaretimizi kırmaya çalışanlar, bizi durduramayacak. Bizler için gösterdiğiniz gayreti takdir ediyoruz. Biz de gücümüz yettiğince mücadeleye devam edeceğiz. Ben doğduğum günden bu yana mücadele ediyorum. Özellikle eğitim alanında çalışmalar yapıyorum. Kur-an'ı Kerim hilafeti öğretiyorum, kadınları ve çocukları kapsayan çalışmalarımız var. Siyonistler bizi tutuklamaya ve oradan menetmeye başladılar. İsrailliler tarafından bir kara liste çıkarıldı. El-Aksa'dan menedilmek bizim cesaretimizi kırmayacak. Haksızca oradan alıkonulduk, tutuklandık. Yükseköğrenim görmeme rağmen, oradaki sınavlarıma da giremedim, alıkonuldum. Bu durum 7 yıldır devam ediyor. Ciddi ithamlar alıyoruz. Siyonist düşmanlar, 'Allah-u Ekber' dediğimiz için bizi suçluyor. Bugün karşı karşıya kaldığımız işgal, aslında zayıf bir düşmanın işgali. Onlar bizim topraklarımızı çalan hırsızlar" diye konuştu.

Hanady Al-Halawani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar bizim ümmeti uyandıracak gücümüz olduğunu biliyorlar. Temel ihtiyaçlarımızdan bizi alıkoymaya çalışıyorlar. Ancak bizim mücadelemiz meyve vermeye başlıyor ve zafer yakındır. Bütün ağaçlar, taşlar konuşacak. Biz ya izleyenler olacağız ya da mücadele edenlerin yanında olacağız. Eğer zafere ulaşmak istiyorsak kendimizi kuvvetlendirmeliyiz."

WATERS: MASUM İNSANLARIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yıllarca Filistin halkı için mücadele eden ve yazdığı bir şiiri okuyarak konuşmasına başlayan Roger Waters, "Çok duygulandım ve çok gurur duyuyorum. Mazlumların, zulme uğrayanların sesini duyurmak için, insanlık için mücadelemizi her anlamda sürdüreceğiz. Tüm çocukların, kadınların, masum insanların sesi olmak çok mühim" diye konuştu.

Ödül alan Prof. Ilan Pappe, "Bu ödülü almak büyük bir onur. Böyle bir seramoninin katılımcısı olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunu sadece bir ödül olarak görmüyorum. Bir hatırlatıcı olarak görüyorum. Vazgeçmemeyi, dirençli olmayı ve Filisitin'in özgürlüğü için çalışmayı devam ettirmeyi hatırlatan bir ödül bu. Bugünkü gibi etkinlikler de bize, harekete geçmeye, protesto etmeye ve Filistin halkıyla birlikte inanmaya devam etmemiz gerektiğini söylüyor. Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve araştırma merkezinin ev sahipliğinde 18-23 Haziran tarihleri arasında 2. Uluslararası Filistin Konferansı da düzenlenecek.


2. Uluslararası Filistin Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni gerçekleşti
2. Uluslararası Filistin Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni gerçekleşti
2. Uluslararası Filistin Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni gerçekleşti
2. Uluslararası Filistin Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni gerçekleşti
2. Uluslararası Filistin Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni gerçekleşti
2. Uluslararası Filistin Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni gerçekleşti

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Filistin, İslam, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2. Uluslararası Filistin Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni gerçekleşti - Son Dakika


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