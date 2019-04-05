2. Uluslararası Helal Turizm Kongresi

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Başkanı Zafer Soylu, helal turizm sektöründe asıl söz sahiplerinin Müslüman aktörler olması adına kendilerine büyük görev düştüğünü bildirdi.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Başkanı Zafer Soylu, helal turizm sektöründe asıl söz sahiplerinin Müslüman aktörler olması adına kendilerine büyük görev düştüğünü bildirdi.



Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Turizm Fakültesi, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), HAK ve Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde başladı.



HAK Başkanı Zafer Soylu, kurumun kuruluş amaç ve görevleri hakkında bilgi verdi.



HAK'ın, helal akreditasyonların ön taleplerini alacağını anlatan Soylu, helal belgelendirme pazarının büyüklüğünün 6 milyar doları geçtiğini tahmin ettiklerini dile getirdi.



Müslüman olmayan ülkelerin helal belgelendirme ve akreditasyon alanında piyasada oyun kurucu haline geldiğine işaret eden Soylu, "Helal turizm sektöründe asıl söz sahiplerinin Müslüman aktörler olması adına bizlere büyük görev düşmektedir." dedi.



KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, yaptığı açıklamada, kongrenin ana hedefinin, helal turizmin öncelikle Türkiye'de, ardından İslam ülkelerinde tanınması, bilinmesi ve sektörde hak ettiği yeri alması olduğunu söyledi.



Helal turizm potansiyeli olarak 2020 yılında 200 milyar dolar civarında bir beklenti olduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:



"1 milyar 800 Müslümanın yaşadığı dünyada, helal turizm potansiyelinin nihai hedefinin, dünya turizm potansiyelinin en az üçte birine ulaşması gerekiyor. Helal turizm denildiği zaman diğer turizm haram mı, yok. İslami usullere göre her şey düzenlenmiş, seyahatten yiyeceğine ve konaklamasına kadar İslami usullere göre planlanmasına diyoruz. Diğerinin buna alınmasına dair bir işaret ve mana yok."



21 ülkeden katılımcının 114 bilimsel tebliğinin yayınlanacağı kongre, yarın sona erecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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